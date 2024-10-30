Зеленский назвал причину отступления ВСУ в зоне СВО

Владимир Зеленский (Фото: веб-сайт официального представительства президента Украины)
Нехватка войск вынуждает ВСУ совершать отступление на фронте. Владимир Зеленский поясняет, что иногда бывает очень невыгодное соотношение войск на одном из направлений – 1 к 8 в пользу России. Приходится отдавать приказ, чтобы войска отходили, иначе жизни солдат подвергнутся серьезному риску.
По словам депутата Верховной рады Анны Скороход, часто поступают данные о том, как часть солдат вооруженных сил Украины самовольно оставляет позиции, не слушаясь приказов.
Военное положение на Украине продлено до 7 февраля 2025 года. В то же время еще в мае вступил в действие закон об ужесточении мероприятий мобилизации. Военнообязанные лица не имеют права выезжать за границу и даже оформлять такие документы как паспорт и заграничный паспорт.
Большинство бойцов ВСУ находятся в тылу. На фронте размещена лишь малая их часть, которая немногим превышает 10 процентов.
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Военное положение на Украине продлено до 7 февраля 2025 года. В то же время еще в мае вступил в действие закон об ужесточении мероприятий мобилизации. Военнообязанные лица не имеют права выезжать за границу и даже оформлять такие документы как паспорт и заграничный паспорт.
Большинство бойцов ВСУ находятся в тылу. На фронте размещена лишь малая их часть, которая немногим превышает 10 процентов.
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Мария Моисеева