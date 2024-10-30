Владимир Зеленский
Западные союзники давят на Украину из-за «плана победы», считая, что та «хочет слишком многого», заявил на своем YouTube-канале глава киевского режима Владимир Зеленский.
«Много стран начали его [«план победы»] принимать и многие начали, знаете, немного оказывать на нас давление. Некоторые лидеры. Мол, вы хотите слишком много. Слишком много чего? Мы просто хотим жить. Это слишком?» — задался он вопросом.Перед этим сообщалось, что Зеленского возмутило раскрытие секретных пунктов «плана победы» в СМИ США. Упоминались ракеты Tomahawk, чья дальность составляет 2400 километров.
Президентские полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года. Фактически, по конституции Украины, власть принадлежит Верховной раде.
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