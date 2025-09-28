28 сентября 2025, 23:49

Baza: десятилетний ребенок пострадал в результате удара ВСУ по Белгороду

Фото: istockphoto / maxim4e4ek

Среди пострадавших от удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду есть десятилетний мальчик. Об этом пишет Telegram-канал Baza.