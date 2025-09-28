Десятилетний ребенок пострадал в результате удара ВСУ по Белгороду
Среди пострадавших от удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду есть десятилетний мальчик. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
По данным издания, ребенок получил травмы от взрыва и был госпитализирован. В некоторых районах региона после сегодняшних обстрелов до сих пор нет света, нарушена подача воды. По этой причине возможны перебои в оповещении о ракетной опасности или атаках БПЛА, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее глава региона опубликовал кадры выступления в Белгородской филармонии во время атаки ВСУ. На них музыканты играют под светом фонариков смартфонов и получают заслуженные аплодисменты благодарных зрителей.
