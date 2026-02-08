В Белгороде восстановили подачу газа
Гладков: в Белгороде восстановили подачу газа
В жилые дома Белгорода начал поступать газ, последствия атаки ВСУ ликвидированы. Об этом в Телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в городе специалисты продолжают восстановление ресурсоснабжения после ракетных обстрелов. Речь идет об отоплении и электроэнергии.
«Остается подключить 500 потребителей по электроснабжению в домах, мы решили проблемы с подачей холодной воды и водоотведением, но у нас есть проблема по отоплению», — написал Гладков.Ранее ВСУ ударили по Брянской области. В результате атаки пострадал мирный житель.