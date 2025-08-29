Достижения.рф

В Венгрии заявили о неудавшихся попытках Европы поставить Россию на колени

Сийярто: Европа и ее лидеры не смогли поставить РФ на колени
Фото: istockphoto/rarrarorro

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что попытки европейских элит «поставить Россию на колени» не увенчались успехом, сообщает Ruptly.



По его словам, Россия не была сломлена — ни в экономическом, ни в каком‑либо другом плане. Сийярто считает, что западные лидеры ошиблись: вместо того чтобы приложить усилия для завершения конфликта на Украине, они лишь способствовали его глобализации.

Принятые западом решения, по его мнению, обернулись для Европы потерями в социальной и экономической сферах, и по окончании конфликта им придётся объяснять, почему они избрали именно такую стратегию.

Ранее Сийярто также предупредил, что Венгрии следует быть готовой к новым политическим провокациям со стороны Украины.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0