В Венгрии заявили о неудавшихся попытках Европы поставить Россию на колени

29 августа 2025, 22:27

Сийярто: Европа и ее лидеры не смогли поставить РФ на колени

Фото: istockphoto/rarrarorro

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что попытки европейских элит «поставить Россию на колени» не увенчались успехом, сообщает Ruptly.