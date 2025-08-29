В Венгрии заявили о неудавшихся попытках Европы поставить Россию на колени
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что попытки европейских элит «поставить Россию на колени» не увенчались успехом, сообщает Ruptly.
По его словам, Россия не была сломлена — ни в экономическом, ни в каком‑либо другом плане. Сийярто считает, что западные лидеры ошиблись: вместо того чтобы приложить усилия для завершения конфликта на Украине, они лишь способствовали его глобализации.
Принятые западом решения, по его мнению, обернулись для Европы потерями в социальной и экономической сферах, и по окончании конфликта им придётся объяснять, почему они избрали именно такую стратегию.
Ранее Сийярто также предупредил, что Венгрии следует быть готовой к новым политическим провокациям со стороны Украины.
