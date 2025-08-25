25 августа 2025, 18:30

Офис Орбана заявил, что поведение Украины противоречит статусу кандидата в ЕС

Фото: istockphoto/rarrarorro

Глава офиса премьер‑министра Венгрии Гергей Гуйяш, как сообщает ТАСС, заявил, что поведение Украины несовместимо со статусом кандидата в ЕС и потому её вступление в Союз неприемлемо.





По его словам, страна, которая может ставить под угрозу энергетическую безопасность членов объединения — в том числе посредством диверсий на газопроводах в третьих государствах — не должна становиться членом ЕС.



Гуйяш назвал возможное присоединение Украины «исторической ошибкой» и призвал прекратить удары по нефтепроводу «Дружба», по которому Россия поставляет нефть в Словакию и Венгрию. Ранее Владимир Зеленский дерзко пошутил о нефтепроводе «Дружба».





«Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование этой «Дружбы» зависит от Венгрии», — сказал глава киевского режима.