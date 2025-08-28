Достижения.рф

Венгерский МИД обратился к Украине с одним призывом

Сийярто: Киеву следует перестать втягивать Венгрию в конфликт с Россией
Фото: istockphoto/Aleksandra Aleshchenko

Венгрия не должна втягиваться в уонфликт с Россией — с таким призывом в соцсетях выступил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.



Он обратился к Украине и написал, что это не венгерский конфликт, за него Венгрия не отвечает и не имеет отношения к его началу, а попытки втянуть страну в боевые действия ставят под угрозу её энергетическую безопасность. Сийярто попросил прекратить провокации и рисковать интересами Венгрии.

Сообщение было адресовано главе внешнеполитического ведомства Украины Андрею Сибиге.

Ранее Сийярто объявил о запрете на въезд в Венгрию и Шенгенскую зону для командира Вооружённых сил Украины, которого обвиняют в атаке на нефтепровод «Дружба». Национальное управление по вопросам иммиграции Венгрии подтвердило личность военного: это командир ВСУ Роберт Бровди, этнический венгр из Закарпатья.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0