Венгерский МИД обратился к Украине с одним призывом

28 августа 2025, 20:33

Сийярто: Киеву следует перестать втягивать Венгрию в конфликт с Россией

Фото: istockphoto/Aleksandra Aleshchenko

Венгрия не должна втягиваться в уонфликт с Россией — с таким призывом в соцсетях выступил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.