Венгерский МИД обратился к Украине с одним призывом
Венгрия не должна втягиваться в уонфликт с Россией — с таким призывом в соцсетях выступил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.
Он обратился к Украине и написал, что это не венгерский конфликт, за него Венгрия не отвечает и не имеет отношения к его началу, а попытки втянуть страну в боевые действия ставят под угрозу её энергетическую безопасность. Сийярто попросил прекратить провокации и рисковать интересами Венгрии.
Сообщение было адресовано главе внешнеполитического ведомства Украины Андрею Сибиге.
Ранее Сийярто объявил о запрете на въезд в Венгрию и Шенгенскую зону для командира Вооружённых сил Украины, которого обвиняют в атаке на нефтепровод «Дружба». Национальное управление по вопросам иммиграции Венгрии подтвердило личность военного: это командир ВСУ Роберт Бровди, этнический венгр из Закарпатья.
