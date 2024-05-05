В Верховной раде допустили просьбу Киева к Западу о вводе войск на Украину

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Украина может обратиться к западным союзникам с просьбой о вводе войск в случае, если ей не хватит собственных сил для противостояния с Россией. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
В интервью французскому телеканалу LCI он указал, что всё будет зависеть от ситуации на фронте. Если станет очевидно, что Вооружённые силы Украины не в состоянии сами противостоять российским войскам, без прямой поддержки Европы, включая помощь живой силой, то вовсе не исключено, что Киев обратиться к союзникам с просьбой о вводе войск, уверен депутат.
На днях президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз заявил, что считает вполне вероятной отправку войск на Украину. Это может произойти в том случае, если российские войска прорвут оборону ВСУ, а Киев сам обратится к партнёрам с такой просьбой. По словам Макрона, «многие страны Евросоюза» согласны с мнением Франции по этому вопросу.
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Александр Бойцов