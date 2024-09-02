Зеленский признал, что атака на Курскую область не облегчила положение ВСУ

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Президент Украины Владимир Зеленский признал, что атака ВСУ на Курскую область не облегчила положение армии в Донбассе. Его слова приводит информагентство Укринформ.
Глава государства подчеркнул, что в настоящее время ВСУ испытывают трудности на Покровском (Красноармейском) и Торецком (Дзержинском) направлениях. Однако в Киеве считают, что операция под Курском всё ещё может оказать влияние на положение войск на данных участках фронта.
Днём ранее главнокомандующий армией Украины Александр Сырский заявил, что ситуация на основных направлениях боёв с ВС РФ остаётся довольно сложной для Киева.
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Анастасия Чинкова