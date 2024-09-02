Зеленский признал, что атака на Курскую область не облегчила положение ВСУ

В случае утери ВСУ Красноармейска (украинское название – Покровск), не произойдёт однозначного обвала фронта. Об этом заявил секретарь верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко, оговорившись, что это может привести к «серии катастроф» и поражению ВСУ.