Дубинский: Запад насаждает вражду через искусственное разделение русских и украинцев

24 августа 2025, 06:33

Депутат Рады Дубинский заявил об искусственной вражде русских и украинцев

Фото: Istock/Nastco

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что прозападные СМИ на Украине искусственно создают narrative о полном разделении русских и украинцев как народов, используя даже разное написание одинаковых имён для усиления этнического раскола.