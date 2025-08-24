Дубинский: Запад насаждает вражду через искусственное разделение русских и украинцев
Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что прозападные СМИ на Украине искусственно создают narrative о полном разделении русских и украинцев как народов, используя даже разное написание одинаковых имён для усиления этнического раскола.
Александр Дубинский в своем Telegram-канале привёл конкретные примеры того, как медиа создают искусственные различия: имя «Сергей» для украинцев подаётся как «Сергій», а для россиян — как «Сєргєй», хотя речь идёт об одном и том же имени. По его словам, это напоминает попытки представить «Джузеппе» и «Джозеф» как разных людей, хотя оба варианта соответствуют имени «Иосиф».
Депутат подчеркнул, что такая тактика является частью стратегического плана по превращению текущего конфликта в затяжной этнический и религиозный конфликт, который, согласно теории конфликтологии, практически не поддается мирному урегулированию.
Ранее Дубинский уже обращал внимание на изменение риторики Владимира Зеленского после саммита на Аляске, что может свидетельствовать о корректировке подходов под внешним влиянием.
