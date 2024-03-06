В Верховной раде назвали количество новобранцев, которых смогут мобилизовать

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В декабре 2023 года украинский президент Зеленский сообщал, что из Генштаба к нему обратились с просьбой дополнительно мобилизовать 450-500 тысяч человек. Депутат Верховной рады Фёдор Вениславский заявил, что в реальности эта цифра будет значительно меньшей.
Вениславский не стал уточнять, сколько именно человек удастся мобилизовать после принятия нового закона. По его словам, законопроект о мобилизации может быть принят в конце марта либо в начале апреля. Депутат отметил, что в документе предусмотрена отмена срочной службы, которую заменит базовая военная подготовка и военная служба.
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