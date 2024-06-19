В Верховной Раде пожаловались на мобилизацию работников ВПК

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На Украине работников военно-промышленного комплекса (ВПК), имеющих право на бронирование от мобилизации, призывают в Вооруженные силы республики (ВСУ) при обновлении их данных в территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкоматов).
Об этом сообщил депутат Верховной Рады Роман Костенко, сообщает «Украинская Правда».
Костенко добавил, что сейчас украинский парламент разрабатывает законопроект, который бы предотвратил мобилизацию работников ВПК во время обновления их данных.
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«Суть проблемы в том, что сотрудники предприятий ВПК, обновляя свои данные в территориальных центрах комплектования, сразу же подлежат мобилизации, несмотря на их право на бронирование», — пояснил он.
Костенко добавил, что сейчас украинский парламент разрабатывает законопроект, который бы предотвратил мобилизацию работников ВПК во время обновления их данных.
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Артем Кузьмин