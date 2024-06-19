В ВСУ призвали снизить возраст мобилизации до 21 года

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Заместитель командира третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Родион Кудряшов заявил о необходимости снижения возраста для мобилизации на Украине с 25 до 21 года.
«Я поддерживаю снижение возрастного порога. ВСУ фокусируется на качестве, а не количестве... Нам нужны молодые, свежие умы в армии. В настоящее время происходит множество реформ, касающихся применения вооружения на передовой, включая использование FPV-дронов. Молодое поколение справится с этим лучше. Вкратце, я за снижение возраста мобилизации», — отметил Кудряшов в эфире украинского телеканала «Новости. Live».Он считает, что минимальный возраст для мобилизации можно снизить до 21 года.
В апреле Владимир Зеленский подписал закон, снижающий возраст для мобилизации с 27 до 25 лет. В то же время президент РФ Владимир Путин заявил, что администрация США может вынудить руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет.
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