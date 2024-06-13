Над Ярославской и Владимирской областями за ночь сбили четыре беспилотника

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Средства ПВО ночью уничтожили БПЛА над территорией Владимирской и Ярославской областей. Об этом заявило МО РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — указано в сообщении
В ведомстве уточнили, что три БПЛА сбили над Ярославской областью, а один — над Владимирской.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что военные ВСУ нанесли удар по жилому дому в Кривом Роге. По словам подпольщика, в среду вечером в Кривом Роге прозвучал взрыв. Сообщалось, что «прилет» был в жилой дом. В интернете начали распространяться сообщения о «российской ракете», но ее части так и не нашли. Лебедев рассказал, что в Кривом Роге много целей, куда стоит бить ракетами, но в том месте их нет.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова