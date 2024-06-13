ВСУ нанесли удар по жилому дому в Кривом Роге, сообщило подполье

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Военные ВСУ нанесли удар по жилому дому в Кривом Роге. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
По словам подпольщика, в среду вечером в Кривом Роге прозвучал взрыв. Сообщалось, что «прилет» был в жилой дом. В интернете начали распространяться сообщения о «российской ракете», но ее части так и не нашли. Лебедев рассказал, что в Кривом Роге много целей, куда стоит бить ракетами, но в том месте их нет.
Он рассказал, что на место ЧП сразу прибыли сотрудники СБУ и выставили блокпосты. МЧС и сотрудники бригады скорой медицинской помощи давали подписки о неразглашении.
Ранее боец десантно-штурмового батальона 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Перец рассказал, что военнослужащие ВС РФ уничтожили спецподразделение ВСУ в ходе освобождения Новомихайловки в ДНР. Военный отметил, что боевики специализировались на убийствах, а не ведении сражений. Солдат пояснил, что это была 233-я бригада. Им безразлично: мирный человек или нет.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Ракета должна была сильно заблудиться, чтобы оказаться в той многоэтажке. И прав наш товарищ: сразу пошли сообщения, сразу появились фото и видео, причем профессиональные. Единственный логичный вывод: русской ракеты вовсе не было. Была нужна трагедия. Бандеровцы просто взяли и сами нанесли удар в жилой дом», — сообщил координатор.
Он рассказал, что на место ЧП сразу прибыли сотрудники СБУ и выставили блокпосты. МЧС и сотрудники бригады скорой медицинской помощи давали подписки о неразглашении.
Ранее боец десантно-штурмового батальона 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Перец рассказал, что военнослужащие ВС РФ уничтожили спецподразделение ВСУ в ходе освобождения Новомихайловки в ДНР. Военный отметил, что боевики специализировались на убийствах, а не ведении сражений. Солдат пояснил, что это была 233-я бригада. Им безразлично: мирный человек или нет.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова