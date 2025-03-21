В военном госпитале Раменского дали концерт для выздоравливающих бойцов

Фото: пресс-служба Раменского м. о.
Сотрудники Комитета по культуре и туризму администрации Раменского муниципального округа и муниципального Комитета семей воинов Отечества посетили в госпитале находящихся на лечении военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе муниципальной администрации.
«В рамках социально значимого проекта «Спасибо тебе, солдат» прошёл концерт, собравший артистов культурных учреждений Раменского муниципального округа. Цель мероприятия заключалась в том, чтобы позволить пациентам отдохнуть от лечения, вспомнить о мирной жизни, о доме и осознать, что они не одиноки в своей борьбе», – говорится в сообщении.В госпиталь также доставили гуманитарный груз, собранный жителями округа. В сборе помощи приняли участие волонтёры, мамы, жёны, бабушки и дети военнослужащих, другие жители, объединившиеся для поддержки военных.
Фото: пресс-служба Раменского м. о.
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