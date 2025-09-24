В Волгограде прогремели несколько взрывов
Взрывы прозвучали на северных окраинах Волгограда. Об этом изданию SHOT сообщили местные жители.
По предварительной информации, средства ПВО уничтожили украинские беспилотные летательные аппараты. Около пяти громких хлопков раздались примерно в 01:30.
Очевидцы заявили, что российская ПВО отражала атаку вражеских беспилотников, которые, как утверждается, летели на низкой высоте вдоль реки Волги. Официальных комментариев по этому поводу пока нет. Прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда ограничен с 00:08. Тот же режим действует в воздушней гавани Саратова с 00:30.
Ранее ракетному обстрелу со стороны ВСУ подвергся Белгород. По словам главы области Вячеслава Гладкова, ранения различной степени тяжести получили шесть человек.
