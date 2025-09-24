Выяснилось, какой формат переговоров по Украине предпочитает Россия
Полянский: Россия готова к любым форматам переговоров по конфликту на Украине
Россия готова участвовать в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине в любых форматах. Но есть одно условие — дискуссия должна быть содержательной и серьезной. С таким заявлением выступил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Дипломат подчеркнул, что российская сторона не отказывается от диалога, в том числе и с Украиной, несмотря на сомнительную легитимность ее нынешних властей.
«Мы (...) выступаем исключительно за серьезный, субстантивный и незашоренный разговор», — сказал Полянский на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.Он добавил, что самой оптимальной площадкой для таких переговоров считает Стамбул.
«Обо всем остальном можно будет говорить только после того, как там будут достигнуты значимые экспертные наработки. Пока до этого еще, к сожалению, далеко», — подвел итог он.Ранее Зеленский озвучил условие для проведения выборов на Украине. По его словам, для проведения выборов в стране необходима безопасность, поддержку которой должны обеспечить «партнеры».
Напомним, что с начала специальной военной операции (СВО) на Украине действует военное положение, которое киевский режим использует в качестве причины отказа от проведения президентских и парламентских выборов. Первые были запланированы на конец октября 2023 года. Главу государства украинцы должны были выбирать в марте 2024 года.