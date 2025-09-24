Выяснилось, какой формат переговоров по Украине предпочитает Россия

24 сентября 2025, 05:50

Полянский: Россия готова к любым форматам переговоров по конфликту на Украине

Фото: iStock/3dmitry

Россия готова участвовать в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине в любых форматах. Но есть одно условие — дискуссия должна быть содержательной и серьезной. С таким заявлением выступил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.





Дипломат подчеркнул, что российская сторона не отказывается от диалога, в том числе и с Украиной, несмотря на сомнительную легитимность ее нынешних властей.





«Мы (...) выступаем исключительно за серьезный, субстантивный и незашоренный разговор», — сказал Полянский на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

«Обо всем остальном можно будет говорить только после того, как там будут достигнуты значимые экспертные наработки. Пока до этого еще, к сожалению, далеко», — подвел итог он.