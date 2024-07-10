ВСУ за сутки 42 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 129 боеприпасов

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ВСУ за прошедшие сутки 42 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 129 боеприпасов. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своём Telegram-канале.
Отмечается, что 13 обстрелов были зафиксированы на донецком направлении и ещё 29 – на горловском.
В результате обстрелов пострадали два мирных жителя, были повреждены 14 частных домов и два объекта гражданской инфраструктуры.
При этом уточняется, что в предыдущие сутки украинские войска произвели 29 обстрелов.
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В результате обстрелов пострадали два мирных жителя, были повреждены 14 частных домов и два объекта гражданской инфраструктуры.
При этом уточняется, что в предыдущие сутки украинские войска произвели 29 обстрелов.
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Анастасия Чинкова