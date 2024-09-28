Возивший хлеб курским селянам экс-полицейский погиб, закрыв жену от дрона

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В Курской области мужчина по имени Александр погиб, закрыв собой жену от атаки украинского БПЛА. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала жительница села Большое Солдатское Галина Сидорова.
Женщина сообщила, что Александр сам приходил к оставшимся в селе жителям и спрашивал, в чем они нуждаются, после чего ехал и покупал необходимое в Курске, привозил людям хлеб. По ее словам, в этот раз мужчина «поехал не той дорогой, как обычно, а решил проскочить через улицу Горянку». В этот момент упал вражеский дрон, добавила Галина.
Уточняется, что мужчина закрыл собой супругу. В настоящее время она находится в Москве в тяжелом состоянии. Сидорова пояснила, что в период украинской атаки Александр ехал за новой партией помощи.
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Екатерина Коршунова