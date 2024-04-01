В Воронежской области объявлена угроза атаки беспилотников

Фото: iStock/Thx4Stock
Угроза атаки БПЛА объявлена в Воронежской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.
По словам Гусева, средства противовоздушной обороны (ПВО) приведены в боевую готовность. Губернатор рекомендовал местным жителям следить за оповещениями от правительства региона или МЧС и быть готовыми «быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход». Чиновник настоятельно попросил население сохранять спокойствие.
Также об угрозе атаки дронов объявил губернатор Курской области Старовойт.
Ранее сообщалось, что вечером понедельника 1 апреля силы противовоздушной обороны России уничтожили шесть украинских беспилотников в акватории Черного моря.
Читайте также:
В Минобороны РФ сообщили о перехвате шести беспилотников ВСУ в акватории Черного моря
В Севастополе приняли около 100 обращений о повреждении домов и машин осколками
«Россия нанесла самые мощные удары за весь конфликт»: Меркурис – о действиях России
Также об угрозе атаки дронов объявил губернатор Курской области Старовойт.
Читайте также:
В Минобороны РФ сообщили о перехвате шести беспилотников ВСУ в акватории Черного моря
В Севастополе приняли около 100 обращений о повреждении домов и машин осколками
«Россия нанесла самые мощные удары за весь конфликт»: Меркурис – о действиях России
Мария Федоровцева