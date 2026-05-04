В Воронежской области при атаке БПЛА повреждены 13 домов и автомобиль
Губернатор Александр Гусев сообщил, что ночью силы ПВО уничтожили над Воронежской областью 12 беспилотников. Об этом пишет РИА Новости.
Под удар попали четыре района и городской округ. В одном из них осколки повредили 13 частных домов, крышу торгового центра и автомобиль. В другом загорелась надворная постройка, пожар быстро ликвидировали. Еще по одному адресу обломки задели газовую трубу, ремонт уже завершен. По словам губернатора, пострадавших нет.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: