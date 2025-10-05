Спасатели спустили единственную выжившую туристку к подножию Вилючинского вулкана

05 октября 2025, 04:39

Спасатели успешно эвакуировали единственную выжившую туристку с Вилючинского вулкана на Камчатке. Женщину доставили в лагерь у подножия горы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.





Напомним, что в субботу трое туристов отправились на вулкан, не согласовав свой поход с МЧС. Во время восхождения они сорвались с обрыва, затем сумели запросить помощь у спасателей. По последней информации, двое туристов с наиболее опасными травмами уже погибли.



Эвакуация проходила в сложных погодных условиях при сильном ветре. На высоте около 1500 метров медики осмотрели пострадавшую и установили, что серьезных травм она не получила, но сильно переохладилась и не могла передвигаться самостоятельно.





«Всего в работах были задействованы более 40 специалистов, а также волонтеры и медики», — отметили в пресс-службе МЧС.