Спасатели спустили единственную выжившую туристку к подножию Вилючинского вулкана
Спасатели успешно эвакуировали единственную выжившую туристку с Вилючинского вулкана на Камчатке. Женщину доставили в лагерь у подножия горы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Напомним, что в субботу трое туристов отправились на вулкан, не согласовав свой поход с МЧС. Во время восхождения они сорвались с обрыва, затем сумели запросить помощь у спасателей. По последней информации, двое туристов с наиболее опасными травмами уже погибли.
Эвакуация проходила в сложных погодных условиях при сильном ветре. На высоте около 1500 метров медики осмотрели пострадавшую и установили, что серьезных травм она не получила, но сильно переохладилась и не могла передвигаться самостоятельно.
Спасателям пришлось нести женщину на носилках в течение всей ночи.
«Всего в работах были задействованы более 40 специалистов, а также волонтеры и медики», — отметили в пресс-службе МЧС.В настоящее время туристку передали бригаде Центра медицинских катастроф, ее состояние оценивается как средней тяжести.