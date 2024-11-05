Стало известно, откуда ВСУ запустили дрон по многоэтажке в Белгороде

Фото: iStock/Olena Bartienieva
Украинские боевики атаковали многоквартирный жилой дом в Белгороде из Харьковской области. Об этом пишет Mash.
По данным издания, украинский беспилотник был запущен из Золочева Харьковской области. Удар пришелся по дому в микрорайоне «Новая жизнь» в Белгороде. Расстояние между населенными пунктами составляет порядка 50 км.
Напомним, ВСУ атаковали многоквартирный жилой дом в Белгороде во вторник, 5 ноября. Вражеский дрон залетел прямо в квартиру, где находились люди. По предварительным данным, пострадали пять человек. Одному из них понадобилась госпитализация.
По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, при атаке загорелись три квартиры. В настоящее время огонь локализован. Он также отметил, что погибших нет.
Читайте также:
Атака ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде: что известно, подробности
Появилось видео с моментом удара беспилотника ВСУ по пятиэтажке в Белгороде
ВСУ атаковали многоквартирный дом в Белгороде, пострадал человек
Напомним, ВСУ атаковали многоквартирный жилой дом в Белгороде во вторник, 5 ноября. Вражеский дрон залетел прямо в квартиру, где находились люди. По предварительным данным, пострадали пять человек. Одному из них понадобилась госпитализация.
По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, при атаке загорелись три квартиры. В настоящее время огонь локализован. Он также отметил, что погибших нет.
Читайте также:
Атака ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде: что известно, подробности
Появилось видео с моментом удара беспилотника ВСУ по пятиэтажке в Белгороде
ВСУ атаковали многоквартирный дом в Белгороде, пострадал человек
Элина Позднякова