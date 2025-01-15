В Воронежской области успешно подавлен беспилотный летательный аппарат

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о предотвращении потенциальной угрозы в регионе. Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обнаружили и подавили беспилотный летательный аппарат ВСУ на территории одного из районов области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, в результате инцидента пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано. В связи с оперативной ситуацией режим опасности действия беспилотных летательных аппаратов в странах не объявлялся.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова