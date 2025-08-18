В Воронежской области загорелось строение при падении обломков БПЛА

18 августа 2025, 10:10

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В ночь на 18 августа в одном из районов Воронежской области силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы обнаружили и нейтрализовали беспилотный летательный аппарат. Об этом в 07:21 сообщил в своём телеграм-канале глава региона Александр Гусев.