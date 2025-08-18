В Воронежской области загорелось строение при падении обломков БПЛА
В ночь на 18 августа в одном из районов Воронежской области силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы обнаружили и нейтрализовали беспилотный летательный аппарат. Об этом в 07:21 сообщил в своём телеграм-канале глава региона Александр Гусев.
По его словам, при падении обломков дрона произошло возгорание нежилого строения, которое было оперативно ликвидировано. По предварительной информации, пострадавших нет.
Напомним, что в Воронежской области с вечера 17 августа до утра 18 августа действовал режим опасности атаки беспилотников, продолжавшийся 7 часов 43 минуты. В приграничном Кантемировском районе в ночь на 18 августа с 00:10 до 01:15 был объявлен режим угрозы непосредственного удара БПЛА, в течение которого работали системы оповещения населения.
В настоящее время специалисты обследуют место падения беспилотника для установления всех деталей инцидента.
