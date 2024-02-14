Военный эксперт Дандыкин рассказал о последствиях удара по полигону в Селидово

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Вооружённые силы Украины (ВСУ) не смогут удержать Авдеевку после удара российских войск «Искандерами» по полигону в Селидово. Такое мнение высказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Дандыкин пояснил, что фактически сорвав ракетными ударами свежих резервов ВСУ под Авдеевку, российские войска сделали для украинцев очень затруднительной задачу удержать населённый пункт. По его мнению, это противнику не удастся. Когда нет подвоза боеприпасов, нет ротации частей, нет свежих подразделений на смену, это отрицательно сказывается как на физическом, так и на моральном состоянии. А именно в такую ситуацию сейчас попали ВСУ в районе Авдеевки, заключил эксперт.
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Александр Бойцов