Минобороны заявило об ударе артиллеристов по тыловому району ВСУ

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Российские военные атаковали по тыловым позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Об этом информирует Министерство обороны РФ, пишет РИА Новости.
«Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач нанесли удар по тыловым позициям ВСУ на Купянском направлении», — сообщили в оборонном ведомстве.Уточняется, что с помощью ракетных ударов были уничтожены украинские укрепления и склад боеприпасов. По данным Минобороны, изначально цели обнаружила воздушная разведка. ВС РФ засекли регулярные передвижения живой силы и техники украинских войск, включая большое количество грузовиков. Затем бойцы передали данные товарищам для организации атаки.
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