В ВСУ начнут менять комбригов и генералов, заявили в Раде

Фото: iStock/Michele Ursi
В командовании ВСУ ожидаются массовые кадровые перестановки на уровне комбригов и генералов. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко.
«В ВСУ начнутся снова изменения. Будут сменены генералы и командующие силами. По некоторым генералам началось расследование», - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
Ранее стало известно, что главком ВСУ Александр Сырский приехал на Авдеевское направление. Он заявил, что ситуация на фронте для ВСУ сложная и обвинил в этом некоторых командиров. По его словам, украинские командиры совершили определенные просчеты в определении обстановки и оценке противника, что негативно повлияло на качество обороны сразу на нескольких направлениях.
Читайте также:
ВС РФ уничтожили диверсантов ВСУ на лодках в районе Тендровской косы
Контроль над Невельским и «кольцо» для ВСУ в Новомихайловке: последние новости СВО
Для ВСУ спрогнозировали «новую Авдеевку»
Элина Позднякова