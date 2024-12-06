«С Богом в душе»: боец СВО выжил при обстреле с иконами у сердца

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev
Боец спецоперации выжил при обстреле, держа в бронежилете иконы, проинформировало сообщество «Подслушано Сегежа» в соцсети «ВКонтакте», опубликовав историю бойца.
Военный следовал примеру предков во времена Великой Отечественной войны, беря иконы с собой.
Как-то раз он оказался под вражеским огнем, мужчину зацепило осколками, однако его вытащили с поля боя, отправив к медикам. Позже стало известно, что осколки застряли именно в иконах, не повредив при этом органы.
Ранее сообщалось о последствиях ночной атаки дрона по Воронежу.
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«Вот и я, уходя на СВО с Богом в душе и с просьбой о защите, иконки взял в храме», — рассказал военнослужащий.
Как-то раз он оказался под вражеским огнем, мужчину зацепило осколками, однако его вытащили с поля боя, отправив к медикам. Позже стало известно, что осколки застряли именно в иконах, не повредив при этом органы.
Ранее сообщалось о последствиях ночной атаки дрона по Воронежу.
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Никита Кротов