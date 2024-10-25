В ВСУ подтвердили прорыв российских сил в ДНР

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Армия России прорвала оборону ВСУ в населенном пункте Вишневое в Донецкой народной республике. Об этом сообщил боец батальона «Айдар»* ВСУ Станислав Бунятов с позывным «Осман». Его слова приводит украинское издание «Страна».
«Армия РФ прорвалась в Вишневое, что западнее Селидово», — сообщает Бунятов.
По его словам, ВСУ оказались там в критической ситуации.
По данным издания, британская разведка уже подтвердила, что войска РФ уже закрепились в центре Селидово. При этом российские военные каналы пишут, что бои идут уже за западную часть города.
Боевики ВСУ пытаются выйти из Селидова на красноармейском (покровском) направлении, теряя при этом большое число личного состава.
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Элина Позднякова