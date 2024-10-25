В ВСУ призвали готовиться к обороне Днепропетровской области

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Замкомандира 3-й штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин призвал готовить к обороне Днепропетровскую область. Его слова приводит украинское издание «Страна».
«Готовить к обороне Днепропетровскую область нужно сегодня. Мы не должны постоянно двигаться от города к городу, параллельно с этим наскоро готовя эти города к обороне. Все это нужно планировать, и строить прочную линию обороны раньше времени», — написал военный ВСУ.
По его словам, нельзя ждать, пока линия фронта достигнет очередного населенного пункта.
Таким образом, он отметил, что с учетом ситуации в Селидово и Красноармейске (Покровске), Днепропетровскую область нужно готовить к обороне уже сейчас.
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Элина Позднякова