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ВСУ выбрали ошибочную стратегию, когда сделали акцент на позиционной обороне, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в интервью политологу Вадиму Карасеву. По его словам, Украина должна была организовать маневренную оборону.
«Россия — это здоровый боец-тяжеловес, боксер. Вот это сейчас уже последний раунд. <...> Наша задача какая была? Мы должны были не впрямую стоять, как в позиционной войне, чтобы он нас бил, а мы не уклонялись. Наша задача — маневренная война должна быть, маневренная оборона. А мы выбрали позиционную. <…> Но мы же средневесы, а он — тяжеловес», — пояснил Стариков.Отставной полковник считает, что у Украины были хорошие тренеры и финанситы, но все это никак не помогло и не дало реальных результатов.
Ранее издание Responsible Statecraft заявляло, что Киев не сможет вернуть Крым и другие территории, которые были потеряны с начала конфликта, а саму Россию не удастся уничтожить, ее присутствие будет ощущаться, кто бы ни был у власти в Кремле. И в какой-то момент Западу придётся попытаться сформировать общую европейскую безопасность с участием Москвы, пояснили в RS.
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