Названа численность войск ВС РФ, необходимая для взятия Киева

Фото: iStock/Semen Salivanchuk
Чтобы взять Киев, ВС РФ потребуется порядка 500 000 бойцов. Об этом сообщил военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с изданием NEWS.ru.
По его словам, противник перебросил в Киев до 150 000 солдат, которые готовятся к возможному наступлению российской армии. Кроме того, группировка ВСУ уже возводит фортификационные сооружения.
Матвийчук отметил, что заход ВС РФ в украинскую столицу необходим для выполнения задач СВО. Военный эксперт не исключил, что Киев может перейти под контроль российской армии в ходе переговоров с западной стороной.
Прежде сообщалось, что менее половины украинцев верят, что события в стране развиваются в верном направлении. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Украинские военные открыли огонь по Токмаку
В США считают, что Украине стоит сесть за стол мирных переговоров с РФ
Лавров спрогнозировал судьбу спецоперации в следующем году
Матвийчук отметил, что заход ВС РФ в украинскую столицу необходим для выполнения задач СВО. Военный эксперт не исключил, что Киев может перейти под контроль российской армии в ходе переговоров с западной стороной.
Читайте также:
Украинские военные открыли огонь по Токмаку
В США считают, что Украине стоит сесть за стол мирных переговоров с РФ
Лавров спрогнозировал судьбу спецоперации в следующем году
Анастасия Крестьянова