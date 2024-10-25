Снайпер Росгвардии уничтожил укрывшегося в здании боевика ВСУ в Курской области

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Снайпер Росгвардии одним выстрелом ликвидировал боевика ВСУ, засевшего в здании, во время штурма одного из населенных пунктов, оккупированного украинскими силами в Курской области.
Уточняется, что снайпер специального подразделения Росгвардии прикрывал действия штурмовиков в одном из населенных пунктов курского приграничья. Он сумел определить местоположение боевика ВСУ по вспышкам от огня и точным выстрелом ликвидировал его.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российским военным удалось предотвратить попытку прорыва украинских бойцов в направлении населённого пункта Новый Путь. В результате этого противник понёс потери в числе около 15 человек личного состава убитыми и ранеными. Также были уничтожены две боевые бронированные машины. А один украинский военнослужащий сдался в плен.
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«В нашем деле главное — скрытность, интуиция, выдержка. В данной ситуации противник не смог проявить выдержку, открыл огонь, обозначил себя и был уничтожен», — приводятся слова снайпера в Telegram-канале ведомства.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российским военным удалось предотвратить попытку прорыва украинских бойцов в направлении населённого пункта Новый Путь. В результате этого противник понёс потери в числе около 15 человек личного состава убитыми и ранеными. Также были уничтожены две боевые бронированные машины. А один украинский военнослужащий сдался в плен.
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Элина Позднякова