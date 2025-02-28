ПВО перехватило 22 украинских беспилотника за ночь

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В результате оперативной работы дежурных средств противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи было перехвачено и уничтожено 22 украинских беспилотных летательных аппарата., сообщили в Минобороны РФ.
Согласно официальным данным, восемь БПЛА были сбиты над территорией Орловской области, семь — над Курской областью, четыре — над Брянской областью, один — над Смоленской областью, а два БПЛА были уничтожены над Краснодарским краем.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Трамп заявил, что на Украине не понадобится пятая статья устава НАТО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Трамп заявил, что на Украине не понадобится пятая статья устава НАТО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова