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ПВО перехватило 22 украинских беспилотника за ночь

Фото: iStock/NiseriN

Фото: iStock/NiseriN

В результате оперативной работы дежурных средств противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи было перехвачено и уничтожено 22 украинских беспилотных летательных аппарата., сообщили в Минобороны РФ.
Согласно официальным данным, восемь БПЛА были сбиты над территорией Орловской области, семь — над Курской областью, четыре — над Брянской областью, один — над Смоленской областью, а два БПЛА были уничтожены над Краснодарским краем.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Трамп заявил, что на Украине не понадобится пятая статья устава НАТО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Трамп заявил, что на Украине не понадобится пятая статья устава НАТО
Трамп заявил, что на Украине не понадобится пятая статья устава НАТО
28 февраля 2025, 07:14

Дональд Трамп (Фото: Whitehouse.gov)

На пресс-конференции с британским премьер-министром Киром Стармером президент США Дональд Трамп выразил поддержку пятой статье устава НАТО о коллективной безопасности, но отметил, что в случае возможного развертывания военного контингента на Украине она не понадобится.
«Я поддерживаю ее. Я не считаю, что будет какая-либо причина для этого. У нас будет очень успешный мир, и думаю, что он будет долгим и длящимся», — сообщил он журналистам в Белом доме на вопрос о своей поддержке пятой статьи устава НАТО и возможности ее применения в связи с отправкой военного контингента на Украину.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о своём уважении к Владимиру Зеленскому и выразил уверенность в продуктивности их предстоящей встречи.

До этого Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером выразил уверенность в том, что президент России Владимир Путин не нарушит будущее соглашение по урегулированию конфликта на Украине.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Курской области уничтожили диверсантов ВСУ
РИА Новости: в Курской области устранили разведгруппу ВСУ из шести человек
28 февраля 2025, 07:14

Фото: iStock/IherPhoto

В Курской области около населенного пункта Никольский ликвидировали группу украинских диверсантов, сообщил источник в силовых структурах РИА Новости.
«Разведгруппа из шести человек, принадлежавшая 47-й отдельной мехбригаде ВСУ, уничтожена у населенного пункта Никольский в Курской области. Четыре диверсанта ликвидированы, два взяты в плен», — сказал собеседник агентству.
Ранее десантники из России продвинулись в Курской области на пять километров, захватив несколько населенных пунктов, включая Лебедевку, Марьевку, Погребки, Орловку и Новую Сорочину. Об освобождении хутора Никольский стало известно 27 февраля.

Теперь бои переместились к Старой Сорочине и развязке дорог Льгов — Суджа — Русское Поречное.

Ранее «Радио 1» передавало, что россиян предупредили о новой схеме обмана аферистов через почтовые рассылки. Злоумышленники маскируют фишинговые письма под легальные рассылки интернет-магазинов и маркетплейсов, стоит кликнуть на такое «письмо-подборку» (с товарами или рекомендациями по скидкам) и ввести личные данные, как те окажутся у обманщиков.

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В США заявили о достижении с Украиной соглашения по добыче ископаемых
Глава Минфина США Бессент: сделка по добыче ископаемых согласована с Украиной
28 февраля 2025, 04:37

Фото: iStock/Andrii Atanov

США и Украина завершили согласование соглашения о сотрудничестве в сфере добычи полезных ископаемых, включая редкоземельные минералы, нефть и газ. Подписание документа президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом запланировано на пятницу (28 февраля), сообщил министр финансов США Скотт Бессент в эфире телеканала Fox Business.
«Сделка завершена. Завтра Зеленский прибудет сюда, чтобы подписать соглашение. Так что переговоры прекращены, и больше ничего не остается. Я уверен, что Зеленский и Трамп проведут широкое обсуждение, но что касается самой сделки, то она полностью зафиксирована на бумаге и одобрена украинским правительством. Теперь остается лишь дождаться подписания главами двух государств завтра», — поделился министр финансов США.
По его словам, договор регулирует не только добычу и транспортировку ресурсов, но и развитие инфраструктуры на территории Украины.

Бессент подчеркнул, что соглашение предусматривает внедрение американских антикоррупционных практик для минимизации рисков злоупотреблений.

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на выполнение авиарейсов. Решение принято для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Также «Радио 1» передавало, что на юге европейской части России, в Нижнем Поволжье и на Дальнем Востоке в марте температура опустится ниже климатической нормы.

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#сша
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Трамп объявил о своем уважении к Зеленскому
28 февраля 2025, 02:37

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент США Дональд Трамп заявил о своём уважении к Владимиру Зеленскому и выразил уверенность в продуктивности их предстоящей встречи.
На совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Белом доме американский лидер, отвечая на вопрос о возможных извинениях за ранее использованный эпитет «диктатор», подчеркнул, что стороны найдут общий язык.

«Думаю, завтра утром у нас будет очень хорошая встреча. Мы очень хорошо поладим. У нас много уважения. Я испытываю большое уважение к нему», — отметил президент США.
Ранее Трамп подтвердил планы подписать с Украиной соглашение по редкоземельным элементам в рамках пятничных переговоров с Зеленским.

Также сообщалось, что агентство США по международному развитию (USAID) якобы перечислило журналу Time 4 миллиона долларов за присвоение Владимиру Зеленскому звания «Человек года». Однако Украина отрицает эти сведения, называя их фейком.

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Трамп выразил уверенность в соблюдении Путиным будущего соглашения о мире с Украиной
28 февраля 2025, 00:22

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером выразил уверенность в том, что президент России Владимир Путин не нарушит будущее соглашение по урегулированию конфликта на Украине
Трамп отметил, что давно знает российского лидера и считает его человеком, который держит слово, основываясь на своем опыте общения с ним.

«Я знаю его уже на протяжении долгого времени… Я не верю, что он станет нарушать свое слово», — рассказал президент США журналистам в Белом доме, комментируя будущее урегулирования конфликта на Украине.
Ранее «Радио 1» передавало, что в сети появилось фото из кабины военного самолета РФ в первый день СВО. Оно было сделано 24 февраля 2022 года во время первого боевого вылета.

Вечером 27 февраля сообщалось, что президент США Дональд Трамп продлил антироссийские санкции на год. Соответствующий документ опубликовала американская администрация.

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