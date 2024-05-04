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ВСУ в панике покидают поселок Архангельское под Авдеевкой

04 мая 2024, 11:24
Фото: iStock/Tomas Ragina

Фото: iStock/Tomas Ragina

Вооруженные силы Украины в спешке покидают поселок Архангельское под Авдеевкой и пытаются укрыться в окопах на подступах к населенному пункту.
Об этом 4 мая передает ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур Донецкой Народной Республики.

«Бегут небратья из Архангельского. Спешно, с паникой. Также истерично пытаются окопаться на подступах к нему», — заявил источник.


Он также отметил, что в поселке остаются отдельные точки сопротивления.

В начале мая российская армия начала наступление на село Архангельское, расположенное к северу от Очеретино в Донецкой Народной Республике, одновременно с двух направлений. Почти сразу стало известно, что Вооруженные Силы Украины покинули свои позиции под Архангельским под давлением российской артиллерии и авиации.

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Семья экс-спецназовца Ульмана отрицает информацию о его смерти в зоне СВО
04 мая 2024, 11:16

Фото: iStock/gorodenkoff

Семья бывшего командира спецназа ГРУ, капитана Эдуарда Ульмана, отвергает информацию о его гибели в ходе военных действий на Украине и участии в специальной военной операции (СВО).
Об этом заявила Наталья Коробенкова, заместитель председателя общественной организации «Женщины Бурятии» и мать офицера спецназа ГРУ, Героя России Анатолия Коробенкова, который является бывшим сослуживцем Эдуарда Ульмана, пишет «Коммерсант».

По словам Натальи Коробенковой, она общалась с супругой капитана Ульмана, которая выразила недоумение по поводу распространяемой в СМИ информации о гибели ее мужа в ходе СВО. Она отметила, что семья обладает данными о том, что Ульман погиб еще в 2007 году, и ничего другого они сообщить не могут.

Коробенкова подчеркнула, что официальных данных о гибели Эдуарда Ульмана нет, даже военная прокуратура не располагает такой информацией. Она упомянула, что представитель военной прокуратуры обращался к ней и ее сыну 3 мая, чтобы получить подтверждение гибели капитана Ульмана.

Эдуард Ульман был признан виновным в 2007 году в убийстве жителей Чечни и приговорен к 14 годам лишения свободы решением Северо-Кавказского военного окружного суда.

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Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам СВО

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Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам СВО
04 мая 2024, 10:14

Фото: iStock/gorodenkoff

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» проявившим особый героизм и мужество участникам специальной военной операции, кадры с церемонии награждения публикует Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«Страна, Президент Российской Федерации высоко оценили ваш ратный труд, присвоив вам высокие звания Героев Российской Федерации. Это ваша большая заслуга, личная заслуга, заслуга в воспитании и подготовке ваших подчиненных, воспитании в них боевого духа, преданности нашей Родине, нашему Отечеству и самое главное – в стремлении к Победе», — обратился к военнослужащим глава Минобороны.

При вручении медалей «Золотая Звезда» Шойгу поблагодарил российских военных за профессиональное выполнение боевых задач, а также пожелал им дальнейших успехов и новых побед.

Сейчас российская армия активно продвигается на Донецком направлении специальной военной операции. Каждую неделю Минобороны РФ сообщает об освобождении всё новых населённых пунктов. Также активно ВС РФ работают на Запорожском направлении, близится день, когда будет освобождено многострадально село Работино.

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В США признались, кому на самом деле достанется выделенная Киеву военная помощь
Блинкен: Новая военная помощь Украине останется инвестициями в США
04 мая 2024, 09:58

Фото: iStock/Andrii Atanov

Большая часть нового пакета военной помощи США Киеву останется инвестициями в Штатах, об этом сообщил государственный секретарь страны Энтони Блинкен в ходе мероприятия института Маккейна.
«Новые деньги, которые мы инвестируем, практически все они остаются в США: в нашей индустриальной базе, обеспечивая хорошие рабочие места в Штатах, но так мы можем и помогать Украине», — заявил Блинкен.

Напомним, очередной пакет военной помощи Соединённых Штатов Киеву с прошлой осени не мог пройти через все необходимые процедуры одобрения в американском правительстве. Только 24 апреля 2024 года президент США Джозеф Байден подписал документ о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню. Киеву было одобрено выделение помощи в размере более 61 миллиарда долларов.

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#всу
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Могилу командира воевавших за ВСУ наёмников нашли в Германии
04 мая 2024, 09:51

Фото: istockphoto/Ildar Imashev

Немецкие наёмники продолжают бесславно погибать на Украине. Могила очередного «солдата неудачи», командовавшего подразделением Иностранного легиона в составе ВСУ, была обнаружена в Германии.
Ликвидированный немецкий наёмник — Штефан Роланд Пури 1986 года рождения, выходец из небольшого баварского городка под Нюрнбергом, передаёт РИА Новости. О его гибели сообщали немецкие СМИ. Он участвовал в боях на стороне киевского режима, пока 13 марта не погиб при артиллерийском ударе по блиндажу, в котором находился.

Ранее Пури на протяжении пяти лет служил в войсках бундесвера и трижды отправлялся в командировки в Афганистан. В апреле 2022 года он отправился на Украину. А через два года, 10 апреля 2024 года, его бывшая жена разместила в соцсетях фотографию свечи и сообщила, что погиб «отец её ребёнка».

По сообщению министерства обороны России, из Германии на Украину за время спецоперации отправились 235 наёмников. Из них 88 уже ликвидированы.

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#наемники
#украина
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«Умственно отсталый и психбольной»: Володин призвал отправить на СВО Байдена и Зеленского
Володин: Байдена и Зеленского пора призвать в ряды ВСУ
04 мая 2024, 09:17

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джозефа Байдена пора призвать в ряды ВСУ, с таким заявлением выступил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.
Володин напомнил, что попытки киевского режима вернуть в страну сбежавших мужчин и пополнить ими ряды ВСУ не увенчались успехом. Теперь по новому закону об ужесточении мобилизации на службу в украинскую армию будут принимать больных ВИЧ, гепатитом и туберкулезом, умственно отсталых и страдающих психическими заболеваниями.

«По этим критериям первые, кто должен быть призван в ряды ВСУ, — Байден как умственно отсталый, а также его дружок Зеленский как психбольной, зависимый от разных наркотических препаратов», — считает спикер Государственной думы.

Володин уточнил, что авторы этого зверского закона, разумеется, не будут принимать участие в боевых действиях, а спокойно отсидятся в кабинетах. «На убой» пойдут простые граждане Украины, которых с каждым днём становится всё меньше, заключил спикер ГД.

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#госдума
#вячеслав володин
#джозеф байден
#владимир зеленский
#всу
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ВС РФ уничтожили еще один американский танк Abrams и БМП Bradley под Авдеевкой
04 мая 2024, 09:09

Фото: iStock/dr_evil

Российские силы уничтожили ещё один танк Abrams и БМП Bradley американского производства в боях под Авдеевкой, кадры публикует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Бронемашины врага уничтожены бойцами группировки «Центр» в бою на Авдеевском направлении», — уточнили военкоры.

По информации Telegram-канала, российским силам удалось уничтожить ещё один танк Abrams и боевую машину пехоты Bradley, которые Соединённые Штаты Америки передали ВСУ. В Минобороны РФ эту информацию пока не подтвердили.

Ранее официальный МИД РФ Мария Захарова заявила, что западное оружие, переданное Киеву в новом пакете помощи, уже начало всплывать в третьих странах.

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#всу
#сво
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«Сейчас мы их будем наказывать»: ВС РФ уничтожили ВСУ на границе у Белгородской области
Артиллеристы ВС РФ уничтожили группу ВСУ на границе у Белгородской области
04 мая 2024, 08:42

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские войска обнаружили и уничтожили группу ВСУ рядом с границей Белгородской области, об этом сообщил командир артиллерийского подразделения в интервью для РИА Новости.
«Выдвигаемся в сторону госграницы, нам сейчас передали, что замечено движение групп ВСУ. Сейчас мы их будем наказывать», — заявил артиллерист корреспонденту агентства.

Военный уточнил, что к государственной границе РФ направляется отряд ВСУ, включая операторов БПЛА.

Артиллерист заявил, что отряд Вооружённых сил Украины был поражён при помощи фугасных снарядов. Он также предположил, что вражеская армия намеревается произвести некую провокацию, подбираясь к российским границам.

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Луценко: ВСУ в зоне наступления ВС РФ укомплектованы на 40 процентов
04 мая 2024, 08:22

Президент Украины Владимир Зеленский не договаривает о реальном положении ВСУ на полях СВО, об этом сообщил бывший генеральный прокурор и экс-глава МВД Украины Юрий Луценко в интервью для экс-депутата Рады Борислава Березы.
Бывший чиновник считает, что Владимир Зеленский и высшее руководство Украины должны честно признаться, что у ВСУ не хватает боеприпасов и личного состава, а сама армия сейчас находится в «критическом положении».

«Я до сих пор считаю, что он должен сказать честно цифру погибших, чтобы дать определенный шоковый импульс украинскому обществу», — заявил Луценко.

По его словам, на тех участках, где российская армия ведёт активные наступательные действия, Вооружённые силы Украины укомплектованы лишь на 40 процентов.

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#всу
#владимир зеленский
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МО: ВСУ значительно отошли от границы Белгородской области
04 мая 2024, 08:04

Фото: iStock/Tomas Ragina

Вооружённые силы Украины отошли на значительное расстояние от границы с Белгородской областью, об этом сообщили в Минобороны РФ.
Оператор беспилотных летательных аппаратов с позывным «Танксит» сообщил, что в ближайших лесопосадках вражеских подразделений не замечено.

«Чтобы его найти, нужно немало работы. В ближайших наблюдательных пунктах наблюдаем по два-три человека, движения техники не наблюдаем», — уточнил «Танксит».

Напомним, в мае 2023 года украинские ДРГ пробрались через границу и совершили нападение на мирные районы Белгородской области. После этого ВСУ неоднократно пытались повторить вторжение, однако, прорыва границы допущено не было.

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#белгородская область
#всу
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#минобороны рф
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