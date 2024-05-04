ВСУ в панике покидают поселок Архангельское под Авдеевкой

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Вооруженные силы Украины в спешке покидают поселок Архангельское под Авдеевкой и пытаются укрыться в окопах на подступах к населенному пункту.
Об этом 4 мая передает ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур Донецкой Народной Республики.
Он также отметил, что в поселке остаются отдельные точки сопротивления.
В начале мая российская армия начала наступление на село Архангельское, расположенное к северу от Очеретино в Донецкой Народной Республике, одновременно с двух направлений. Почти сразу стало известно, что Вооруженные Силы Украины покинули свои позиции под Архангельским под давлением российской артиллерии и авиации.
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«Бегут небратья из Архангельского. Спешно, с паникой. Также истерично пытаются окопаться на подступах к нему», — заявил источник.
Он также отметил, что в поселке остаются отдельные точки сопротивления.
В начале мая российская армия начала наступление на село Архангельское, расположенное к северу от Очеретино в Донецкой Народной Республике, одновременно с двух направлений. Почти сразу стало известно, что Вооруженные Силы Украины покинули свои позиции под Архангельским под давлением российской артиллерии и авиации.
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Артем Кузьмин