В ВСУ рассказали о боях на левом берегу Днепра

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В ВСУ рассказали о «жестоких и тщетных» боях на левом берегу Днепра, которые не соответствуют слишком оптимистичному описанию ситуации со стороны украинских властей. Об этом сообщает New York Times.
По словам одного из украинских солдат, на левом берегу Днепра закрепиться или перевезти технику невозможно. Он отметил, что это является самоубийственным заданием.
Другой солдат ВСУ рассказал, что его подразделение в этом же участке боевых действий подверглось интенсивному обстрелу и было вынуждено отступать. Он также добавил, что не оказалось ни одного человека, которому удалось избежать ранения.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что мирные переговоры с Украиной если и нужны России, то только на условиях Москвы и после достижения поставленных целей спецоперации.
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Другой солдат ВСУ рассказал, что его подразделение в этом же участке боевых действий подверглось интенсивному обстрелу и было вынуждено отступать. Он также добавил, что не оказалось ни одного человека, которому удалось избежать ранения.
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Екатерина Коршунова