В ВСУ сделали неожиданное заявление о российском продвижении

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Новый пакет военной помощи Украине не поправит ее положение на линии фронта. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на мнение высокопоставленного украинского чиновника.
По мнению собеседника издания, системы ПВО и боеприпасы смогут замедлить наступление ВС РФ, но не остановят его.
Кроме того, украинский чиновник сообщил, что находящиеся на передовой солдаты ВСУ жалуются на то, что им нечем отвечать на российские удары. Боле того, ВСУ с трудом сдерживают оборону.
Напомним, 21 апреля палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о помощи Украине на сумму $60,8 млрд.
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Кроме того, украинский чиновник сообщил, что находящиеся на передовой солдаты ВСУ жалуются на то, что им нечем отвечать на российские удары. Боле того, ВСУ с трудом сдерживают оборону.
Напомним, 21 апреля палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о помощи Украине на сумму $60,8 млрд.
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Анастасия Хохлова