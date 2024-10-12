В России создали термостойкий полимер, способный защитить БПЛА от воспламенения

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Специалисты Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) создали термостойкий полимер, позволяющий защитить беспилотники от воспламенения. Об этом пресс-служба Фонда поддержки проектов НТИ сообщила в беседе с ТАСС.
Отмечается, что данный полимер способен защитить беспилотник при работе в условиях высоких температур. В частности, при пожарах и в зоне боевых действий.
Специалистам удалось создать такой полимер при помощи новейшей технологии синтеза полиэфиримидов. В ходе разработки удалось получить образцы с температурой плавления в 245 градусов Цельсия, что позволило обеспечить полимеру максимальную термостойкость.
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Анастасия Чинкова