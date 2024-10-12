В России создали термостойкий полимер, способный защитить БПЛА от воспламенения

Двое российских бойцов после нападения ВСУ на Курскую область оказались на захваченной территории и два месяца пробирались по украинским тылам к своим. Об этом в своём Telegram-канале рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов.