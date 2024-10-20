ВС РФ разработали универсальную тактику взятия под контроль любого города

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ВС РФ разработали универсальную тактику для быстрого взятия под собственный контроль практически любого города. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».
Отмечается, что тактика заключается в окружении города с севера и юга. Так для отступления у противника остаётся небольшой коридор. При этом выйти по нему не так просто: он больше напоминает тир, чем реальный и, прежде всего, безопасный путь для эвакуации.
Такой тактикой российские военные пользовались во время освобождения Угледара в ДНР. Теперь на очереди Селидово, где военные действуют по такой же стратегии.
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Анастасия Чинкова