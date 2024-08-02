В Якутии число желающих заключить контракт с Минобороны РФ выросло в 10 раз

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Количество желающих отправиться на контрактную службу выросло в Якутии в десять раз. Об этом сообщили обозреватели ЯСИА. Процент кандидатов, заключивших контракт и количество поступивших в ряды ВС РФ с начала года, не уточняется. Известно лишь, что увеличение числа потенциальных военнослужащих сравнивалось с аналогичным периодом 2023 года.
Журналисты ЯСИА подчеркнули, что в Якутии, как и по всей стране, делаются единовременные выплаты в случае заключения контракта.
Несколько регионов РФ увеличили выплаты в июле за участие в спецоперации. В частности, Дагестан, Ростовская, Волгоградская и Челябинская области. В столице тем, кто поступил на контрактную службу, единовременно выплачивают практически два миллиона рублей.
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Никита Кротов