В Японии указали на одну деталь во время выступления Путина на «Валдае»

03 октября 2025, 12:48

Nikkei: Президент Путин мог пригрозить Западу ракетой «Орешник»

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Говоря об ответе России на возможную угрозу со стороны Запада, президент Владимир Путин мог иметь в виду ударные возможности ракетоносного комплекса «Орешник». Такое предположение опубликовала японская газета Nikkei.