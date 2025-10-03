В Японии указали на одну деталь во время выступления Путина на «Валдае»
Говоря об ответе России на возможную угрозу со стороны Запада, президент Владимир Путин мог иметь в виду ударные возможности ракетоносного комплекса «Орешник». Такое предположение опубликовала японская газета Nikkei.
Издание обратило внимание на выступление главы государства на заседании дискуссионного клуба «Валдай» 2 октября и на то, что в 2025 году в России должно начаться серийное производство этого комплекса с дальностью действия, покрывающей всю европейскую территорию.
В своей речи Путин заявил о росте милитаризации Европы и о том, что вокруг так называемой «российской угрозы» продолжают наращивать истерию. Он отверг наличие у Москвы планов нападать на НАТО, но одновременно предупредил, что в случае возникновения реальной опасности со стороны альянса Россия «ответит быстро».
Российский лидер подчеркнул, что если кто‑то решит «потягаться с Россией», то «пусть попробует», и добавил, что гордится силами страны и её гражданами. Nikkei отмечает, что конкретных мер в речи не прозвучало, однако характеристики «Орешника» позволяют связать с ним возможный намёк на ответные шаги.
