В Ярославской области задержали украинку, собиравшую взрывное устройство в палатке
В Ярославской области задержали украинку, собиравшую взрывное устройство в палатке, сообщил Телеграм-канал Baza.
Отмечалось, что 57-летняя Татьяна Л. приехала в Россию из Житомира в августе 2020 года. Но за все это время ни постоянной пропиской, ни регистрацией она так и не обзавелась. Следствие полагает, что несколько месяцев назад женщина связалась с человеком, который имел связи с украинской армией. Во время общения Татьяна заявила, что она готова помогать ВСУ. В начале июня неизвестный попросил женщину собрать бомбу и подорвать железнодорожные пути в районе перегона Чебаково — Ваулово в Ярославской области. Татьяна согласилась и начала выполнять инструкции.
Женщина купила нужные для создания СВУ компоненты, а потом расположилась в походной палатке в деревне Малое Масленниково и приступила к сборке СВУ. Там Татьяну и задержали.
Известно, что против женщины возбудили уголовное дело по статье «Подготовка к террористическому акту». В настоящее время она арестована.
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