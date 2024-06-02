Реактивный снаряд РСЗО «Ольха» уничтожили над российским регионом

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Российская система ПВО зафиксировала и уничтожила реактивный снаряд РСЗО «Ольха» над территорией Белгородской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.
В результате происшествия жертв и разрушений нет.
Минувшим утром в Белгородской области дважды была объявлена ракетная опасность.
ВСУ атаковали регион с использованием беспилотников. В результате детонации одного из боеприпасов погиб заместитель главы администрации Корочанского района Игорь Нечипоренко. Ранения получили еще несколько граждан. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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ВСУ атаковали регион с использованием беспилотников. В результате детонации одного из боеприпасов погиб заместитель главы администрации Корочанского района Игорь Нечипоренко. Ранения получили еще несколько граждан. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова