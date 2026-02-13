В Юрге восстановят стопроцентную льготу на детский сад для семей участников СВО

13 февраля 2026, 13:44

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк распорядился восстановить в Юрге стопроцентную льготу на оплату детских садов для семей участников российской спецоперации на Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.





По данным VSE42.RU, при формировании бюджета муниципальные депутаты предложили сократить эту меру поддержки в Юрге. Середюк же заявил, что в отношении семей военнослужащих такие решения принимать нельзя.





«Юрга — город с сильными военными традициями. Поддержка семей защитников здесь должна быть безусловной», — подчеркнул глава региона.

«Сегодня региону приходится оптимизировать ряд расходов. Но несмотря на это, поддержим Юргу финансово, чтобы льгота действовала в полном объеме», — добавил губернатор.