В Юрге восстановят стопроцентную льготу на детский сад для семей участников СВО
Губернатор Кемеровской области Илья Середюк распорядился восстановить в Юрге стопроцентную льготу на оплату детских садов для семей участников российской спецоперации на Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По данным VSE42.RU, при формировании бюджета муниципальные депутаты предложили сократить эту меру поддержки в Юрге. Середюк же заявил, что в отношении семей военнослужащих такие решения принимать нельзя.
«Юрга — город с сильными военными традициями. Поддержка семей защитников здесь должна быть безусловной», — подчеркнул глава региона.
Поводом восстановления льготы стали жалобы, поступившие от местных жителей главе Кузбасса во время его поездки в юргинский госпиталь, пишет «Сiбдепо».
Середюк отметил, что для города, где базируется 74-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада, такие вопросы имеют особое значение.
«Сегодня региону приходится оптимизировать ряд расходов. Но несмотря на это, поддержим Юргу финансово, чтобы льгота действовала в полном объеме», — добавил губернатор.
Администрация Юрги уже приступила к решению этого вопроса.