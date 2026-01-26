В западных СМИ назвали одну из причин проблем ВСУ на фронте
Плохая погода создает трудности на фронте для ВСУ. Об этом пишет The New York Times.
С наступлением холодов украинские военные сталкиваются с рядом трудностей. Прежде всего, это связано с уменьшением эффективности техники, включая беспилотники.
При низких температурах сокращается срок службы батарей дронов, а в снегопад некоторые из них могут выйти из строя, что повышает риск для противника, отмечает издание. Чтобы преодолеть эти проблемы, боевики ВСУ используют различные методы: прогревают дроны возле газовых плит или применяют дорогостоящие противообледенительные средства.
Кроме того, российские силы активно используют пасмурную погоду, туман и сильные снегопады для прорыва фронта. Таким образом, погодные условия и состояние техники создают значительные сложности для украинских солдат, подчеркивает издание.
