Россиянка отдала деньги и подожгла автомобиль по заданию мошенников

26 января 2026, 13:51

Екатеринбурженку задержали за поджог автомобиля по указке мошенников

Фото: iStock/trikolor

В Екатеринбурге 23 января произошел странный инцидент. На улице Вилонова загорелся кроссовер. Соседи заметили пламя и вызвали пожарных, пытаясь потушить огонь снегом. У машины стояла 20-летняя девушка, которая разговаривала по видеосвязи. Позже ее задержали. Об этом сообщает пресс-службе МВД по городу.