Россиянка отдала деньги и подожгла автомобиль по заданию мошенников
В Екатеринбурге 23 января произошел странный инцидент. На улице Вилонова загорелся кроссовер. Соседи заметили пламя и вызвали пожарных, пытаясь потушить огонь снегом. У машины стояла 20-летняя девушка, которая разговаривала по видеосвязи. Позже ее задержали. Об этом сообщает пресс-службе МВД по городу.
Выяснилось, что екатеринбурженка стала жертвой мошенников. Они представились сотрудниками ФСБ и заставили ее совершить поджог. Девушка рассказала, что в канун Нового года решила купить подарки на маркетплейсе. В день доставки ей позвонил человек, выдававший себя за курьера. Она назвала код из СМС, после чего аферисты запугали ее уголовным делом и потребовали перевести деньги для «инкассации». В итоге она отдала около 84 тысяч рублей.
Затем преступники велели ей приобрести жидкость для розжига и поджечь указанное авто. В результате огонь повредил моторный отсек и капот машины. Теперь девушке грозит до пяти лет лишения свободы по статье об умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога.
