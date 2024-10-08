В Запорожье массово хоронят украинских военных

Территории Запорожской области, которые находятся под контролем Украины, превращаются в территорию кладбищ для боевиков ВСУ. Об этом заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. Его слова передает РИА Новости.
«Временно оккупированная нацистами часть Запорожской области, включая город Запорожье, становится территорией кладбищ. Все больше земли отводится под места для многочисленных захоронений погибших военнослужащих украинской армии», — рассказал Рогов.
По его словам, по официальным данным украинской стороны, в подконтрольной части Запорожской области похоронено порядка 16 тысяч боевиков ВСУ.
Ранее Рогов также заявлял, что украинские военные начали срочно строить бункеры в районе подконтрольных им городов Орехов и Запорожье.
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Элина Позднякова