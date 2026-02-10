В Запорожье пенсионерку приговорили к 15 годам колонии за донаты ВСУ
Запорожский областной суд приговорил пенсионерку к 15 годам лишения свободы по делу о государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Женщина проживала в Токмаке и в декабре 2023 года получила российский паспорт, приняв присягу, при этом сохранила украинское гражданство и продолжила получать пенсию. Позже она также оформила выплаты в России.
С января по ноябрь 2024 года подсудимая через мобильное приложение украинского банка переводила деньги в пользу Вооруженных сил Украины. Всего она совершила 24 перевода на сумму, эквивалентную более 63 тысячам рублей. Женщину признали виновной в госизмене и назначили наказание в виде 15 лет колонии общего режима.
Читайте также: